Избила мужа и консьержку: скандальной главе Васильковского райсовета объявили о подозрении

Наталья Баласинович на почве ревности нанесла легкие телесные повреждения своему мужу.

Прокуратура Киева заочно сообщила главе Васильковского районного совета Киевской области Натальи Баласинович о подозрении в причинении легких телесных повреждений и хулиганстве.

Как сообщает ТСН, в прокуратуре отметили, что неоднократно вызывали 34-летнюю чиновницу, чтобы объявить подозрение, однако она ни разу не появилась.

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"Следствием установлены три эпизода преступных действий последней, а именно нанесение своему мужу на почве ревности легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью по месту жительства пожилого возраста матери потерпевшего, а также причинении легких телесных повреждений женщине-консьержу этого же дома", - отметили в прокуратуре.

Поскольку Баласинович на вызовы беспричинно не появлялась, 27 июня столичная прокуратура заочно сообщила ей о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 125, ч. 1 ст. 296 УК Украины и направили подозрение по месту ее работы и жительства.

Как сообщал УНИАН, глава Васильковского райсовета Наталья Баласинович стала звездой сети после обнародованного видео, как она, сидя в машине с сигаретой в руках, обматерила женщину.