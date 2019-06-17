"Иди на х*й, ты кто такая?": чиновница из списка Порошенко объяснила скандальное видео

Баласинович говорит, что ей стыдно за поведение в тот день.

30-й номер в списке партии "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах, председатель Васильковского райсовета Киевской области Наталья Баласинович прокомментировала скандальное видео с ее участием с грязной бранью.

Читайте такжеГройсман заявил, что "старые партии" Порошенко и Тимошенко должны уйти в прошлое

По словам Баласинович, инцидент произошел два года назад, когда она случайно увидела в кафе своего мужа с любовницей. В эфире канала "112 Украина" она рассказала, что на видео снят фрагмент ссоры с этой любовницей.

"У нас была перепалка, они обсуждали мою внешность, что я некрасивая, это был мой ответ. Там были и другие люди, там была моя подруга, которая все это снимала, и у меня есть реальное видео. А это – грязное, вырванное из контекста видео, которое адресовалось любовнице моего мужа... Это происходило более двух лет назад", – сказала Баласинович.

Кандидат в нардепы утверждает, что публикация этого видео именно сейчас связана с грядущими выборами с целью ее дискредитации. Кроме того, она говорит, что некоторые фразы в ролике вырваны из контекста.

Напомним, в YouTube 13 июня выложили видео, как чиновница Наталья Баласинович, сидя в машине с сигаретой в руках, обматерила женщину. "Иди на х*й, ты кто такая? Ты будешь тут рассказывать? Ты, бл**ь, уродка, похудей сначала, а потом будешь рассказывать. Да, я модель, конечно. Тебе может снять куртку, дебилка ты, бл*ть, не такая жирная и страшная, как ты", - кричала чиновница.

Затем стало известно, что после скандала с чиновницей-грубиянкой Баласинович в списке партия Порошенко пообещала проверить свои ряды.