Еврокомиссия: в Крыму и на востоке Украины не гарантированы основные свободы

Об этом говорится в докладе Европейской комиссии о реализации европейской политики соседства в 2014 году, передает радио "Свобода". "Фундаментальные свободы, в частности свобода собраний, свобода слова и СМИ не гарантированы в этих регионах. Число переселенцев из этих регионов превышает 1,4 млн. Способность Украины оказывать гуманитарную помощь переселенцам оказалась недостаточной. Вооруженные конфликты имеют значительное влияние на права женщин и детей", - говорится в докладе.

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Как говорится в отчете, реформы в Украине проводились при "сложном политическом, экономическом, социальном и военно-безопасном контексте вооруженных конфликтов".

Гражданское общество страны быстро развивалось и начался процесс децентрализации, говорится в докладе.

Брюссель рекомендует Украине реализовать комплексный пакет антикоррупционных мер в Украине, гармонизировать избирательное законодательство, провести всеобъемлющую реформу государственного управления и гарантировать, чтобы люстрационные процессы в исполнительной и судебной власти проводились в соответствии с международными стандартами.

В отчете Еврокомиссия анализирует достигнутый прогресс и недостатки в странах Восточного партнерства. В частности, в отчете говорится о ситуации в Украине, Армении, Молдове, Грузии и Азербайджане.

Беларусь, которая также является членом Восточного партнерства, не включили в отчет, потому что Минск и Брюссель еще не согласовали план действий европейской политики соседства.