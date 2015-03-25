Еврокомиссия разработала для Украины рекомендации по реформам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе Еврокомиссии по Украине в рамках оценки Европейской политики соседства.

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Еврокомиссия рекомендует Украине обеспечить осуществление и завершение пересмотра Конституции "инклюзивным путем с участием всех заинтересованных сторон; принять и реализовать законы, которые вводят реформы по децентрализации".

Также рекомендуется принять меры по гармонизации избирательного законодательства, "отдавая приоритет пересмотру закона о местных выборах, которые запланированы на вторую половину 2015 года".

"Принять дополнительные меры в отношении судебной реформы в соответствии с европейскими стандартами и в тесном сотрудничестве с Советом Европы/Венецианской комиссией; обеспечить, чтобы люстрационные процессы в исполнительной власти и в судебной системе соответствовали международным стандартам", - отмечается в рекомендациях.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует своевременно выполнить законодательный пакет по борьбе с коррупцией. "Начать всеобъемлющие реформы государственного управления, в частности гражданской службы и службы в органах местного самоуправления. В тесном сотрудничестве с консультативной миссией ЕС принять и выполнить план реформы милиции", - говорится в докладе.

Также Еврокомиссия заявляет о необходимости привести законодательство в соответствие с Третьим энергетическим пакетом.

В Еврокомиссии напоминают о необходимости при поддержке Международного консультативного совета, предложенной Советом Европы, продолжить независимое расследование актов насилия, которые произошли во время Революции достоинства, а также трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.