Швеция отправит в Украину несколько гуманитарных конвоев

Украина и Швеция договорились о направлении на Донбасс нескольких гуманитарных конвоев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

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Порошенко поблагодарил Левена за поддержку Швецией Украины, в частности, в вопросе создания миротворческой миссии под мандатом ООН.

"В деятельности по внедрению мира и по очень важному решению вопроса гуманитарной катастрофы Швеция всегда рядом с нами. Мы договорились о введении нескольких гуманитарных конвоев и очень благодарны Швеции за активную помощь как в реабилитации украинских воинов и гражданских, которую она оказывала все это время, так и по политической и практической поддержке нашего государства в обеспечении деэскалации ситуации (на Донбассе)", - подчеркнул президент.