Четыре ученика луцкой школы оказались рекордсменами ВНО (видео)

Во время подготовки к ВНО учительница уже и не знала, какие задания придумывать этим умникам. Над задачами и тестами те сидели даже ночью.

В Луцкой школе четверо одноклассников набрали максимальное количество баллов на ВНО. Двое безошибочно сдали математику, еще двое - химию и биологию.

Читайте такжеВ Минобразования рассказали, на какие специальности установили минимальный проходной балл

И вообще половина учеников этого класса сдала оценивание в среднем на 195 баллов. Выпускники выстроились рядком, чтобы получить аттестаты. Впереди - одни отличники. В одном классе такой каждый третий. 200 баллов набрали сразу четверо одноклассников. Даниил и Андрей без ошибок сдали математику. Говорят, что задания были простые.

"40 минут хватило, дальше только проверяли. Надо было пересилить себя и не сделать ошибок не по незнанию, а по невнимательности и из-за того, что нервничаешь", - делятся выпускники.

Во время подготовки к ВНО учительница уже и не знала, какие задания придумывать этим умникам. Над задачами и тестами те сидели даже ночью.