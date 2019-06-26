Четыре ученика луцкой школы оказались рекордсменами ВНО (видео)
В Луцкой школе четверо одноклассников набрали максимальное количество баллов на ВНО. Двое безошибочно сдали математику, еще двое - химию и биологию.
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И вообще половина учеников этого класса сдала оценивание в среднем на 195 баллов. Выпускники выстроились рядком, чтобы получить аттестаты. Впереди - одни отличники. В одном классе такой каждый третий. 200 баллов набрали сразу четверо одноклассников. Даниил и Андрей без ошибок сдали математику. Говорят, что задания были простые.
"40 минут хватило, дальше только проверяли. Надо было пересилить себя и не сделать ошибок не по незнанию, а по невнимательности и из-за того, что нервничаешь", - делятся выпускники.
Во время подготовки к ВНО учительница уже и не знала, какие задания придумывать этим умникам. Над задачами и тестами те сидели даже ночью.
"Иногда в 12 часов начинают мне сбрасывать решения заданий, которые я давала когда-то. Было и такое", - говорит учительница математики Оксана Мала.
Как сообщал УНИАН, наивысшие баллы по ВНО получили абитуриенты из Киева, Львова, Харькова и Днепра.