ВНО 2019: наивысшие баллы получили абитуриенты из Киева, Львова, Харькова и Днепра (видео)
11:40, 25 июня 2019Общество
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Пасет задних в рейтинге отличников Кировоградская область.
Самые высокие баллы набрали абитуриенты из нескольких городов / фото УНИАН
В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, где в этом году лучше всего написали внешнее независимое оценивание.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Больше всего тех, кто набрал 200 баллов из 200 возможных – в Киеве, Львове, Харькове и Днепре. А вот меньше всего отличников оказалось в Кировоградской области: там всего одному участнику тестирования удалось получить максимальный балл.
Больше всего отличников среди тех, кто писал тесты по математике – их аж 98 человек. В то же время только одному украинцу в этом году удалось набрать максимум по географии. Правда, эти данные могут измениться, потому что сегодня начнут рассматривать апелляции на результаты ВНО, а завтра стартует еще дополнительная сессия.
Абитуриенты из Киева, Львова, Харькова и Днепра получили наивысшие баллы нынешнего ВНО
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