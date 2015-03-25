СБУ помешала боевикам взорвать школу на Луганщине

Об этом сообщил спикер АТО в Луганской области Руслан Ткачук на своей странице в Фейсбук.

"Три бандита из города Приволье (Лисичанский район), подготовленные в спецшколах пресловутой "ЛНР", разрабатывали план по подрыву здания школы и дома отдыха. В своем схроне диверсанты-террористы хранили мины, которые и были обнаружены украинскими спецназовцами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что несколько дней назад на обочине автотрассы Лисичанск - Артемовск оперативная группа СБУ Управления СБУ в Луганской области обезвредила взрывное устройство направленного действия, который террористы замаскировали под огнетушитель.

"Набитый взрывчаткой и элементами поражения он был присыпан землей. Ввиду опасности транспортировки взрывного устройства пиротехники приняли решение обезвредить его на месте", - добавил спикер АТО.