Разбившийся на Киевщине вертолет летел на плановый техосмотр

Военный вертолет, упавший в Васильковском районе Киевщины, находился в исправном техническом состоянии. Об этом ТСН сообщил представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Трагедия произошла неподалеку от населенного пункта Гребинки, вертолет Ми-24 выполнял плановый перелет Миргород-Озерное, летел на плановый технический осмотр.

"Вертолет армейской авиации Ми-24 во время выполнения планового полета по определенному маршруту с Миргорода на Озерное вследствие катастрофы упал и загорелся. На месте трагедии погиб летчик-оператор, еще двое членов экипажа получили ранения различной степени тяжести. Сейчас их доставили в медицинские учреждения, где с ними работают врачи", - сообщил Селезнев.

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Вертолет восстановлению не подлежит, на месте трагедии работает комиссия, которая должна установить причины и обстоятельства этой трагедии. В эти минуты работают специалисты от Генерального Штаба и другие уполномоченные лица.