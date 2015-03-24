В ГСЧС уточнили количество жертв крушения вертолета под Киевом - СМИ

Уточненные данные рассказала начальник пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, пишет Апостроф.

"Сообщение о катастрофе поступило на линию "101" сегодня, 24 марта, в 14:24. Это был военный вертолет. В результате крушения погибли два человека, еще один получил травмы. ЧП произошло в районе села Винницкие Ставы",– рассказала начальник пресс-службы ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Васильковском районе Киевской области разбился военный вертолет, в результате чего погиб офицер.