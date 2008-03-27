Украина изменила отношение к работе Тимошенко (опрос)
Участвовали 2037 респондентов во всех областях
Меньше трети украинцев положительно оценивает роботу правительства Юлии ТИМОШЕНКО за первые 100 дней его деятельности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
В частности, положительно оценили действия Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО 28% опрошенных, негативно - 39%, не могут дать определенной оценки - 32%.
При этом положительно оценивают работу правительства 51% жителей запада Украины, 38% - центра, 18% - юга и 6% - востока.
Негативно оценивают работу правительства 72% жителей востока, 49% - юга, 25% - центра и 15% - запада.
Отмечается, что по сравнению с результатами опроса, который проводился КМИС 25-29 января 2008 года, количество опрошенных, положительно оценивающих роботу правительства Ю.ТИМОШЕНКО, уменьшились с 37% до 28%, а тех, кто оценивает негативно, - возросло с 20% до 39%.
Опрос проводился 20-25 марта. Методом интервью опрошені 2037 респондентов, проживающих во всех областях Украины.
Статистическая погрешность выборки (вероятность - 0,95 и дизайн-эффект - 1,5) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,0% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%.