Украина изменила отношение к работе Тимошенко (опрос)

Меньше трети украинцев положительно оценивает роботу правительства Юлии ТИМОШЕНКО за первые 100 дней его деятельности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, положительно оценили действия Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО 28% опрошенных, негативно - 39%, не могут дать определенной оценки - 32%.

При этом положительно оценивают работу правительства 51% жителей запада Украины, 38% - центра, 18% - юга и 6% - востока.

Негативно оценивают работу правительства 72% жителей востока, 49% - юга, 25% - центра и 15% - запада.

Отмечается, что по сравнению с результатами опроса, который проводился КМИС 25-29 января 2008 года, количество опрошенных, положительно оценивающих роботу правительства Ю.ТИМОШЕНКО, уменьшились с 37% до 28%, а тех, кто оценивает негативно, - возросло с 20% до 39%.

Опрос проводился 20-25 марта. Методом интервью опрошені 2037 респондентов, проживающих во всех областях Украины.

Статистическая погрешность выборки (вероятность - 0,95 и дизайн-эффект - 1,5) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,0% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%.