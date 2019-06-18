Украину обязали выплатить по 22,6 тысячи евро активистам, которых в 2010 году избили правоохранители

Европейский суд по правам человека постановил, что власти нарушили права харьковчан, протестовавших против вырубки деревьев, на справедливый суд и на мирные собрания.

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить по 22,6 тыс. евро четверым харьковчанам, которые в 2010 году пострадали во время защиты парка культуры и отдыха им. Горького, где планировали вырубить деревья.

Об этом говорится в решении на сайте суда по делу "Чернега и другие против Украины".

Отмечается, что в суд обратились 11 граждан Украины, проживающих в Харькове. Все они в мае, июне и июле 2010 года участвовали в акциях протеста против вырубки деревьев в парке имени Горького в Харькове. Деревья хотели вырубить, чтобы построить дорогу.

Они утверждали, что во время акций власти нарушили их права, в частности положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно запрета пыток, права на справедливый суд и права на мирные собрания.

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В свою очередь суд единогласно постановил, что имело место нарушение ст. 6 п. 1 Конвенции (право на справедливый суд), ст. 11 (право на мирные собрания), но не удовлетворил жалобу в части ст. 3 (о запрете пыток).

При этом ЕСПЧ пришел к выводу, что украинские власти не смогли провести надлежащее расследование утверждений о жестоком обращении в отношении двух истцов, еще двое истцов не получили возможности присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы, и кроме того, украинские власти не смогли обеспечить мирный характер протестов, главным образом из-за путаницы относительно роли и полномочий частной охраны и правоохранительных органов на месте протестов.

ЕСПЧ своим решением постановил, что Украина должна выплатить по 6 тыс. евро четверым из 11 истцов в качестве компенсации морального вреда, а также еще по 16,6 тыс. евро компенсации расходов этим четырем истцам при обращении в суд.

Справка УНИАН. 19 мая 2010 года исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение «Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация», которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького 503 дерева.

20 мая на защиту самого старого парка города вышли активисты. Они требовали прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Минприроды и без резолюции общественных слушаний.

В течение двух недель на территории парка происходили столкновения между защитниками деревьев и так называемой муниципальной охраной. Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев. В результате столкновений несколько активистов были госпитализированы. Несколько активистов были оштрафованы судом, двое были приговорены к 15 суткам админареста.