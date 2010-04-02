Польша начинает производство ультралегкого самолета

Польша начинает производство нового ультралегкого самолета Opal-1 - в пятницу первая машина успешно прошла все тесты и совершила пробный полет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Польское радио.

Новый польский самолет будет производиться в Слупске. Работы над выпуском машины длились два года.

"Opal-1 развивает скорость более 200 километров в час, может взять на борт двух человек", - сказал руководитель производства завода в Слупске Гжегож Дуль.

Стоимость новой машины составит 250 тысяч польских злотых (порядка 90 тысяч долларов).