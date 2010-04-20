Глава Одесской налоговой работал в Донецке с крупными плательщиками

Сотрудникам налоговой администрации Одесской области сегодня был представлен новый начальник – донетчанин Александр ЧЕРНОБАЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, представлял нового руководителя первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальник налоговой милиции ГНА Виктор ШЕЙБУТ.

«А.ЧЕРНОБАЙ - опытнейший специалист, 12 лет трудится в налоговой сфере, руководил до сих пор Специализированной инспекцией по работе с крупными налогоплательщиками Донецкого региона», - сказал В. ШЕЙБУТ.

Он также выразил уверенность, что новое руководство ГНА в Одесской области обеспечит в ближайшее время существенное увеличение поступлений денег в государственную казну, «как обновленное руководство таможенной службы региона».

В свою очередь, А.ЧЕРНОБАЙ, сменивший на этой должности одессита Анатолия СТРАШНОГО, заявил, что не намерен делать «кадровых революций, если сотрудники будут справляться с поставленными задачами» и выразил надежду на конструктивную плодотворную работу.