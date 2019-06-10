Бумажка "ЛДНР" по цене "all inclusive": в ОРДЛО предлагают "решить" вопрос с гражданством РФ

При этом цена продолжает расти.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей запустили услугу оформления «паспортов» псевдорпеспублик за 500 американских долларов.

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Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

«Цена оформления «паспортов ДНР-ЛНР» (необходимы для подачи документов на «гражданство РФ») у посредников «в комплексе» с услугой подготовки и подачи документов на российское гражданство преодолела отметку в 500 американских долларов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что цена продолжает расти.