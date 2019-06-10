В Киеве задержан полицейский при получении взятки в две тысячи долларов

В такую сумму правоохранитель оценил «свои услуги» за непривлечение к уголовной ответственности и прекращение производства.

В Киеве задержан старший следователь Печерского управления полиции при получении взятки в две тысячи долларов.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, такую сумму правоохранитель требовал от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства по факту выявления ножа и предмета, похожего на кастет.

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Задержали полицейского 8 июня во время получения части неправомерной выгоды в сумме 13,4 тыс. грн возле ресторана на территории Киево-Святошинского района Киевской области.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по предварительной правовой квалификации по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения и отстранении от должности.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черновицкой области задержали таможенника и пограничников, которые требовали взятки за ввоз авто на еврономерах без осмотра.