На Харьковщине ограбили дом судьи апелляционного суда

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, происшествие произошло 18 марта, в 7:30 утра.

По сведениям милиции, трое неизвестных с масками на лицах проникли на территорию домовладения 52-летнего судьи. Под угрозой применения предметов, внешне похожих на пистолеты, злоумышленники завладели ювелирными изделиями и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Читайте такжеВолонтеры обвиняют уманскую милицию в "крышевании" преступников, которые их ограбили

По указанному факту открыто уголовное производство ч.3 по ст. 187 УКУ (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

«Следственно-оперативные действия продолжаются. Следователи не связывают это преступление с профессиональной деятельностью потерпевшего», - отметили в милиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ривне ограбили областное здание милиции.