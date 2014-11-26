В Ривном обокрали областное здание милиции
Сегодня ночью в Ривном неизвестные совершили кражу из административного здания областной милиции.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, ночью 26 ноября неизвестные лица украли вещи из служебного кабинета следственного управления УМВД Украины в Ривненской области, по улице Хвылевого, 2.
Злоумышленники попали в помещение с дворовой территории.
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Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 УК (кража чужого имущества с проникновением в помещение), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.
Ранее сообщалось, что в Житомире избили и ограбили милиционера.