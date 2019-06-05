Волынский Хатико: на трассе Луцк-Ковель пес неделю ждет хозяина (видео)

Зоозащитники предполагают, что владелец его просто бросил, но пес все же верит, что за ним вернутся.

Пес далеко не отходит от того места, где его бросили, и постоянно поглядывает на дорогу.

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Зоозащитники предполагают, что владелец его просто бросил, но пес все же верит, что за ним вернутся. Когда же попытались забрать собаку с остановки, она не далась и только рычала.

А вот недавно песик даже получил компанию - к "ждуну" присоединилась вторая собака. Теперь на остановке они всегда вдвоем.

Если владельцы не найдутся, зоозащитники обещают найти им новых.