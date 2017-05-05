На Винничине появился местный рыжий Хатико

Около месяца на остановке села Малая Стадница под Винницей живет рыжий пес. Собака не уходит оттуда ни во время холода, ни жары, как пишет Вінниця.info.

Местные отмечают, - ждет своего хозяина, который его здесь оставил.

«Это очень умный пес. Когда прохожу, всегда с ним пообщаюсь. Он очень добрый, совсем не агрессивный. Сразу видно, что он жил у кого-то», - говорит очевидица.

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Люди назвали собаку Рыжиком. Однако кое-кто называет его винницким Хатико, как знаменитого японского пса, который семь лет ждал на остановке своего умершего хозяина.

Чтобы Рыжик не умер, люди сносят ему еду, воду.

Приютить Рыжика некому, поэтому он продолжает сидеть на остановке в ожидании своего хозяина.