Раненный в Переяславе 5-летний мальчик пять часов ждал нейрохирурга – СМИ

Родители самостоятельно повезли мальчика в городскую больницу.

Мальчик, в которого стреляли полицейские в Переяслав-Хмельницком, пять часов ждал помощи нейрохирурга.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Родители самостоятельно повезли мальчика в городскую больницу.

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Местные врачи констатировали бытовую травму. Потом вызвали нейрохирурга, которого ждали пять часов, поскольку на всю Киевскую область один врач такой специальности.

После того, как приехал нейрохирург, мальчику сделали трепанацию черепа. Поняв, что там пуля и своими силами они не справятся, Кирилла доставили уже в Киев.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, расположенных в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.

Адвокат патрульного Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве мальчика, настаивает, что по ребенку стрелял третий, неустановленный человек.