Религиовед объяснил, почему «токсичный» Филарет не может возглавить ПЦУ

Эксперт прокомментировал церковный конфликт в Украине.

Заявления патриарха Филарета о правах на руководство поместной православной церковью Украины не имеет поддержки в церкви и обществе, а для мирового Православия он является «токсичной» фигурой.

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Такое заявление в интервью «Фактам» сделал ведущий научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук, профессор, известный религиовед и публицист Александр Саган.

Эксперт прокомментировал конфликт между Филаретом и предстоятелем ПЦУ Епифанием.

«Давайте определимся, что происходит. Бывший патриарх Филарет сегодня заявляет о каких-то правах на единоличное руководство поместной православной церковью. Эти заявления не имеют поддержки ни в церкви, ни в обществе. Поэтому говорить о революционных событиях не приходится. Пока это лишь его мнение», - отметил он.

При этом религиовед считает, что Филарет не сможет снова обрести власть, потому что это противоречит церковным канонам. В то же время, его активность вредит дальнейшему развитию украинской церкви.

«С апреля фактически затормозился переход парафий из УПЦ МП. Практически нет переходов клириков — ведь многие из них воспитывались и пришли в церковь уже тогда, когда Филарета предали анафеме, и в их подсознании это закрепилось. У них определенное личностное непринятие митрополита Филарета — они себя не видят под его руководством.

Да и на международном уровне тоже есть непринятие фигуры бывшего патриарха. Для мирового православия он является фигурой токсичной (есть сейчас такое модное слово). Потому-то патриарх Константинопольский Варфоломей и попросил Филарета написать отказ от попыток возглавить ПЦУ. И тут дело даже не в анафеме. Анафема — это, думаю, не главное», – отметил Саган.

"В 1996—2000 годах патриарх Филарет предпринял очень показательные шаги для создания фактически параллельного диптиха в мировом православии. Мало кто помнит, что он в июле 1996 года интронизировал для Болгарии патриарха Пимена, в то время как там был действующий патриарх Максим. Фактически был создан параллельный Синод, куда вошло больше тысячи парафий. Почему в Болгарии возникло разделение — это уже другой вопрос (кому интересно — можно почитать даже в Википедии)", - заключил он.

Как сообщал УНИАН, патриарх Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его якобы хотели отправить "на покой", то есть отстранить от дел. Он также считает, что такая попытка планируется снова. Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а потом добиться признания Украинской церкви патриархатом.

23 мая Филарет заявил, что на объединительном Соборе украинские священнослужители не знали содержания томоса наперед, а в нынешнем виде документ ставит украинскую церковь в зависимое положение.