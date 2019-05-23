Филарет: если бы мы знали содержание томоса – не согласились бы на него

Патриарх назвал три пункта томоса, с которыми он не согласен.

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет заявил, что на объединительном Соборе украинские священнослужители не знали его содержания наперед, а в нынешнем виде документ ставит украинскую церковь в зависимое положение.

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В интервью проекту «Настоящее время» патриарх рассказал, что желанной независимости украинская церковь так и не получила.

«Создалось объединение одной украинской православной церкви. На основании этого объединения константинопольский патриарх дал нам томос про автокефалию. Но мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос», - отметил он.

По словам Филарета, томос ставит ПЦУ почти в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь Московского патриархата.

«Выходит, что одна часть украинской церкви – та, которая Московского патриархата, – зависит от Москвы. А вторая часть украинской православной церкви, которую назвали Православная церковь в Украине, – такого названия в православных церквях нет, и не все понимают, что за этим прячется. Но томос раскрыл нам значение этого названия», - отметил патриарх.

По словам Филарета, томос не определяет украинцев как паству Киевского патриархата.

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, – то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", - указал он.

Вторым крупным ограничением томоса Филарет назвал отсутствие права варить миро (освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания – ред.)

«Миро – это святыня, без которой не совершается таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы – автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от мира – дадут нам миро или не дадут», - констатировал Филарет.

Третьим ограничением патриарх считает механизм разрешения конфликтов: если в ПЦУ возникают конфликты, их разрешает Константинопольский патриархат.

По словам Филарета, ни у одной автокефальной церкви, которая получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов.

«Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять», - заявил патриарх.

Как сообщал УНИАН, патриарх Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его якобы хотели отправить "на покой", то есть отстранить от дел. Он также считает, что такая попытка планируется снова. Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а потом добиться признания Украинской церкви патриархатом.