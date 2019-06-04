Суд сегодня изберет меру пресечения полицейским, застрелившим 5-летнего мальчика

Раненый пьяными работниками полиции мальчик умер в больнице 3 июня, не приходя в сознание.

Во вторник, 4 июня, Голосеевский райсуд Киева должен избрать меру пресечения двум полицейским из Перяслава-Хмельницкого, которые 31 мая смертельно ранили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Ребенок умер в больнице 3 июня, не приходя в сознание.

Как сообщает "Страна", суд еще не начался. Перед заседанием двум подозреваемым должны вручить новые сообщения о подозрениях, переквалифицированные по более тяжкой статье после смерти ребенка.

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Перед судом, в частности, предстанут старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей, а также отстранении от занимаемых должностей.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, расположенных в месте, где могли находиться люди.

Во время выстрелов они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. Ребенок был госпитализирован. 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

Сначала полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

После смерти ребенка генеральный прокурор Юри Луценко сообщил, что полицейским меняют подозрение с переквалификацией содеянного ими преступления на ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").