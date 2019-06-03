В харьковском СИЗО открыли "3-D спортзал" для несовершеннолетних (фото)
В «Харьковском следственном изоляторе» после капитального ремонта 3 июня ввели в эксплуатацию спортивный зал для несовершеннолетних заключенных, содержащихся в учреждении.
Читайте также"Хоть гантели не украли": Зеленский показала фото спортзала на Банковой и потроллил Порошенко
Об этом сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.
«Во время ремонта были заменены окна на современные металлопластиковые, были закуплены новые спортивные тренажеры, теннисный стол и другие приспособления для занятия спортом, стены в спортивном зале оформлены в 3-D проекции, выглядит современно и эстетически красиво», - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что несовершеннолетние заключенные с большим удовольствием и радостью занимаются спортом и загальнофизическими оздоровительными упражнениями.