В харьковском СИЗО открыли "3-D спортзал" для несовершеннолетних (фото)

В ведомстве рассказали, что несовершеннолетние заключенные с большим удовольствием и радостью занимаются спортом в новом спортзале.

В «Харьковском следственном изоляторе» после капитального ремонта 3 июня ввели в эксплуатацию спортивный зал для несовершеннолетних заключенных, содержащихся в учреждении.

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Об этом сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

«Во время ремонта были заменены окна на современные металлопластиковые, были закуплены новые спортивные тренажеры, теннисный стол и другие приспособления для занятия спортом, стены в спортивном зале оформлены в 3-D проекции, выглядит современно и эстетически красиво», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что несовершеннолетние заключенные с большим удовольствием и радостью занимаются спортом и загальнофизическими оздоровительными упражнениями.