Суд арестовал двух организаторов беспорядков в Константиновке
23:35, 18 марта 2015Общество
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18 марта Краматорский городской суд арестовал двух жителей Константиновки, которых подозревают в организации массовых беспорядков после ДТП с украинскими военными.
Суд арестовал двух организаторов беспорядков в Константиновке / facebook.com/Вячеслав Аброськин
Об этом в Facebook сообщил начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Двое арестованных — 26-летний Егор Л. и 32-летний Владимир С. - помещены в Артемовский следственный изолятор.
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Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
"Еще раз повторю - все лица, принимавшие активное участие в массовых беспорядках, будут привлечены к уголовной ответственности", - написал Аброськин.
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