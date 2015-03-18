Суд арестовал двух организаторов беспорядков в Константиновке

Об этом в Facebook сообщил начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Двое арестованных — 26-летний Егор Л. и 32-летний Владимир С. - помещены в Артемовский следственный изолятор.

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Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

"Еще раз повторю - все лица, принимавшие активное участие в массовых беспорядках, будут привлечены к уголовной ответственности", - написал Аброськин.