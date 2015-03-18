В Украине планируют запустить паромную линию с Турцией через Скадовск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе сообщил председатель АМПУ Андрей Амелин.

«Мы вернули к жизни Скадовский порт, в котором ничего не делалось с 2006 года - не проводилось никаких дноуглубительных работ. Это привело к тому, что с февраля 2014 туда вообще прекратились заходы судов. Мы провели все работы своими силами - углубили до паспортных 6 метров. В перспективе планируем развернуть паромную линию с Турцией», - сказал Амелин.

Читайте такжеТурецкая компания отправила лайнер до Севастополя, несмотря на запрет Украины

По его словам, на данный момент инфраструктурно проект готов. Порт готов принимать паромы, которые ходят в названном направлении, и сейчас ведутся переговоры с турецкими паромными перевозчиками.

«Была встреча с представителями одной из этих линий в Херсоне, куда были приглашены представители всех контролирующих органов - пограничники, таможенники, СЭС ... Все говорят, что готовы к приему судов ... Сегодня «мяч» - на турецкой стороне. Решение - за ними», - сказал Амелин.

Напомним, в начале прошлого года УНИАН сообщал, что 13 февраля откроется паромная линия Ильичевск - Стамбул.