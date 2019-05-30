Мумине Салиеву и Лутфие Зудиеву обвинили в экстремизме.

Российские силовики отпустили задержанных сегодня двух крымскотатарских активисток Мумине Салиеву и Лутфие Зудиеву.

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Об этом объединение «Крымская солидарность» сообщает в Facebook. Отмечается, что в Центре по противодействую экстремизму в оккупированном Симферополе, куда доставили обеих женщин, на них были составлены документы о совершении ими административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Также Салиеву и Зудиеву заставили пройти медосвидетельствование об адекватности и вменяемости.

Административное делопроизводство в отношении Зудиевой возбуждено за якобы репост в Facebook, датированный апрелем 2014 года.

Админдела в отношении активисток будет рассматривать завтра так называемый «Киевский райсуд Симферополя».