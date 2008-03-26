Снос здания перед НСК “Олимпийский” снова отложили

Министерство регионального развития и строительства Украины запретило сносить торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед НСК “Олимпийский” без проектной документации. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы столичной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, сообщает радио „Київ 98 ФМ”.

Как сообщалось, демонтаж “Троицкого” начали 20 марта с разбора недостроенного второго этажа и выполняли его как аварийные работы.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, проект разработают через две недели и возобновят работы.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом.

6 февраля Кабинет Министров поддержал меморандум относительно демонтажа ТРЦ “Троицкий” перед НСК “Олимпийский” до 1 июня этого года.

Начало демонтажа ТРЦ уже несколько раз переносилось.