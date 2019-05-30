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Опубликованы фото погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 военных

15:30, 30 мая 2019
Общество
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В результате катастрофы вертолета Ми-8 на Ривненщине погибли четверо военных / фото полиции

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины показали фото военных, которые погибли в результате катастрофы вертолета Ми-8 на Ривненщине.

В результате аварии погибли:

• командир экипажа – командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;

Игорь Мазепа / фото facebook.com/UkrainianLandForces

• летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;

Владислав Попенко / фото facebook.com/UkrainianLandForces/

• бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;

Василий Романюк / фото facebook.com/UkrainianLandForces/

• бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Дацюк Павел / фото facebook.com/UkrainianLandForces/

Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

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Теги: #военные#Ривненщина#катастрофа МИ-8