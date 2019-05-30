Опубликованы фото погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 военных
В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины показали фото военных, которые погибли в результате катастрофы вертолета Ми-8 на Ривненщине.
В результате аварии погибли:
• командир экипажа – командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
• летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
• бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
• бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.