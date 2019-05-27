Кличко показал новое стекло на мосту в центре Киева и призвал «беречь» его (видео)

Мост был торжественно открыт 25 мая, стоимость его строительства составляет 275 миллионов гривень.

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как менялись поврежденные стеклянные панели на мосту в центре Киева.

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Соответствующее видео городской голова обнародовал в Twitter. «Уже новенькое. Берегите!», - отметил он, говоря о стекле.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Кличко сообщил, что треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что стреляли.

В тот же день мост закрыли. Событие о повреждении элементов моста было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Мост был торжественно открыт 25 мая. Он построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста составляет 275 млн грн.