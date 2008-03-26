Cамым маленьким человеком в мире признан 73-сантиметровый китаец

Двадцатилетний житель Китая Хэ Пинпин (He Pingping), рост которого всего 73 сантиметра, признан самым маленьким человеком на Земле. Как сообщает Ananova.com, сертификат о достижении рекорда китаец получил из редакции Книги рекордов Гиннеса.

Для установления рекорда комиссия трижды измерила рост Пинпина – утром, днем и ночью. Теперь достижение китайца войдет в Книгу рекордов Гиннеса 2009 года.

Родители Пинпина и две его сестры нормального роста. По словам отца рекордсмена, при рождении Пинпин был размером с ладонь взрослого человека. По данным врачей, самый маленький человек в мире страдает остеогенезом - редким заболеванием костей.

Лента.ру