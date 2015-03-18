Порошенко посмертно наградил волонтера по прозвищу "Чубака" орденом Богдана Хмельницкого

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"В среду похоронят волонтера группы "Аэроразведка" Владимира Кочеткова-Сукача. Больно, но война забирает лучших. Помню, 30 декабря "Чубака" демонстрировал мне систему управления беспилотниками на Яворовском полигоне. Благодаря его работе удалось сохранить жизнь сотням людей", - написал Порошенко.

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Президент также выразил искренние соболезнования жене Владимира и четырем его детям.

"Принял решение наградить Владимира Кочеткова-Сукача орденом Богдана Хмельницкого III степени", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 марта "Чубака" подорвался на растяжке в Донецкой области и погиб.