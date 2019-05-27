Массово находят трупы местных: в ИС рассказали о "страшных вещах" в оккупированной Луганщине

Сводки о работе так называемой «народной милиции» пестрят сообщениями о найденных телах местных жителей.

В оккупированных Россией городах и поселках Луганщины ежедневно происходят страшные вещи.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», люди пропадают без вести, боевики-«правоохранители» выявляют опознанные и неопознанные трупы.

Сводки о работе так называемой «народной милиции» пестрят сообщениями о найденных телах местных жителей.

В частности, 11 мая 2019 года рано утром в оккупированном Луганске по адресу 50 лет Октября, 33/40, кв.50, обнаружен труп местной жительницы 1979 г.р. Женщина скончалась от телесных повреждений в виде кровоподтеков левой надбровной дуги.

В тот же день, в 13:30, в районе газовой заправки, расположенной на ул. Коминтерна г. Луганска, в салоне автомобиля «Газель» (маршрутное такси № 301 сообщением Луганск-Краснодон), обнаружен труп водителя 1973 г.р., жителя Краснодонского района, без внешних признаков насильственной смерти.