В Житомире более двух тысяч человек приняли участие в акции Велодень (фото)

Своей акцией велосипедисты пытались привлечь внимание горожан к необходимости ведения здорового образа жизни.

В Житомире сегодня более двух тысяч человек приняли участие в акции «Велодень», цель которого популяризировать велосипедное движение.

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Как передает корреспондент УНИАН, акция началась возле кинотеатра «Жовтень» с концерта группы «Madame Jo Jo's».

Именно сюда прибыли участники «Велодня», чтобы зарегистрироваться. Перед стартом велосипедистам напомнили основные правила дорожного движения.

Затем участники акции колонной длиной почти в километр на различных велосипедах проехали по центру города по улицам Малая Бердичевская - Большая Бердичевская - Театральная - Киевская - Ивана Слёты - Шевченко - Большая Бердичевская - Малая Бердичевская - Новый бульвар.

В акции принимали участие молодежь и семьи с маленькими детьми. За безопасностью следили патрульные инспекторы полиции на нескольких автомобилях и велосипедах.

Своей акцией велосипедисты пытались привлечь внимание горожан к необходимости ведения здорового образа жизни.