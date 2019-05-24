В первый день лета центр Киева закроют для транспорта

1 июня с 8:00 до 13:00 на центральных улицах города будет проходить спортивный парад велосипедистов.

В центре столицы 1 июня запретят движение транспорта в связи с проведением спортивного парада велосипедистов «Всеукраинский велодень в Киеве».

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в первый день лета с 8:00 до 13:00 на центральных улицах города будет проходить спортивный парад велосипедистов. На этот период времени будет запрещено движение транспорта по маршруту велопробега: Софийская площадь - Владимирский проезд - Михайловская площадь - улица Большая Житомирская - Львовская площадь - улица Ярославов Вал - улица Владимирская - площадь Софийская - Владимирский проезд - улица Михайловская - Майдан Незалежности - улица Крещатик - Владимирский спуск - Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост - улица Трухановская - парк «Муромец».

Также 1 июня на Софийской площади с 01:00 до 08:00 будет проводиться монтаж необходимых для проведения мероприятия конструкций и оборудования, а с 12:00 до 15:00 - их демонтаж.

По информации организаторов, в этот день тысячи людей, независимо от возраста и стиля катания, проедут по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и пониманию с водителями на дорогах, отметили в КГГА.