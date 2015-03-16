В Одессе заброшенное здание обрушилось на ж/д пути во время движения двух поездов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской железной дороги, в районе станции Одесса-Главная между пассажирскими платформами Одесса-Малая и Одесса-Поездная, на 1507 км, под колеса поезда «Интерсити» обрушилось заброшенное здание. В результате повреждены кузов и ходовая часть электровоза. В пресс-службе отметили, что прецедент мог привести к человеческим жертвам.

Машинист электровоза, который направлялся из Одессы, успел задействовать экстренное торможение: на его глазах заброшенное здание обрушилось на пути перед электровозом.

Читайте такжеКоличество ДТП на железных дорогах Украины за год сократилась на 28%«Локомотив удалось остановить за 8 метров от места падения обломков здания. Навстречу, в направлении Одессы, в это время двигался пассажирский поезд «Интерсити», однако машинист этого поезда не успел увидеть опасность из-за плохой видимости в результате разрушения сооружения и наехал на остатки здания, - сообщили в пресс-службе. - Поэтому повреждения получил электровоз".

В пресс-службе добавили, что комиссия Одесской железной дороги во главе с главным ревизором по безопасности движения поездов и автотранспорта Рудольфом Мелкумяном еще 21 февраля 2013 года предупреждала о нарушении габарита приближения строений, что создает угрозу безопасности движения пассажирских и пригородных поездов. Во время работы комиссии выявили значительные отклонения опорных стен сооружений в направлении путей, трещины, многочисленные разрушения. Поэтому специалисты приняли решение об ограничении скорости движения поездов на опасном участке до 40 км/ч.

В пресс-службе отмечают, что "многочисленные обращения руководства Одесской железной дороги в органы местной власти и в милицию, ГАСК, владельцам зданий - ОАО ХК «Краян» и фирме «Истриан» - остаются без реагирования.