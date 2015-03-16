Патриарх Филарет перенес операцию на сердце
19:47, 16 марта 2015Общество
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Предстоятелю УПЦ Киевского патриархата Филарету успешно сделали операцию по стентированию сосуда сердца в Вене.
До конца недели патриарх должен вернуться в Украину / Фото УНИАН
Об этом сообщил глава пресс-службы УПЦ КП Евстратий Зоря на свое странице в соцсети Facebook.
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"В течение недели Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет находится на плановом лечении. 16 марта 2015 г. в одной из ведущих клиник г. Вены (Австрия) он успешно прошел рекомендованную врачами процедуру стентирования сосуда сердца. Общее состояние Патриарха хорошее", - сказано в сообщении.
Также Заря сообщает, что до конца недели патриарх Филарет должен вернуться в Украину.
Ранее УНИАН сообщал, что патриарх Филарет наградил орденом Савченко.
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