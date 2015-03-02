Патриарх Филарет наградил Савченко орденом
03:35, 02 марта 2015Политика
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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет наградил народного депутата Украины, летчицу Надежду Савченко орденом УПЦ КП святого великомученика Юрия Победителя
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.
"Девизом этой награды является "За борьбу со злом"", - заявил Филарет во Владимирском Соборе 1 марта перед началом молитвы за здоровье и освобождении Надежды Савченко.
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