Патриарх Филарет наградил Савченко орденом

03:35, 02 марта 2015
Политика
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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет наградил народного депутата Украины, летчицу Надежду Савченко орденом УПЦ КП святого великомученика Юрия Победителя

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Девизом этой награды является "За борьбу со злом"", - заявил Филарет во Владимирском Соборе 1 марта перед началом молитвы за здоровье и освобождении Надежды Савченко.

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