Патриарх Филарет наградил Савченко орденом

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет наградил народного депутата Украины, летчицу Надежду Савченко орденом УПЦ КП святого великомученика Юрия Победителя

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП. "Девизом этой награды является "За борьбу со злом"", - заявил Филарет во Владимирском Соборе 1 марта перед началом молитвы за здоровье и освобождении Надежды Савченко. Читайте такжеСоветники Путина обеспокоились здоровьем Савченко: "В случае смерти она станет в Украине героем"



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