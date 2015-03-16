Савченко о возобновлении голодовки: иначе не буду уважать себя

Об этом говорится в письме Савченко, обнародованном в Twitter ее адвокатами.

По словам Савченко, она приостановила голодовку на 10 дней из-за многочисленных обращений "добрых людей".

"Иначе, как вы поверите в будущем, что мне важно ваше мнение. Я также показала, что мне хватило мудрости и терпения идти на компромисс, но компромисс должен быть двусторонним", - отметила Савченко.

"Я не бескомпромиссный человек, но торговать правдой и совестью не могу и не хочу", - написала она.

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Савченко отметила, что не считает возможным идти на компромиссы с собственной совестью.

"Больше не могу, иначе не буду себя уважать", - подчеркнула летчица.

"С 16 марта 2015 года я продолжаю голодовку до дня возврата меня в Украину или до последнего дня моей жизни в России. До конца! До победного конца!!!" - написала Савченко.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Вместе с тем, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти. В конце января 2015 года Савченко также обвинили в незаконном пересечении российской границы.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре она объявила голодовку в знак протеста против своего задержания.

5 марта адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично прекратить голодовку, которая продолжалась более 80 дней.

14 марта украинские врачи более 5 часов осматривали Савченко в московском СИЗО «Матросская тишина».

Сегодня, 16 марта, они сообщили, что состояние ее здоровья относительно удовлетворительное, однако позже адвокат заявил, что летчица возобновила голодовку.