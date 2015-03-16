Савченко возобновляет голодовку
16:24, 16 марта 2015Общество
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Украинская летчица Надежда Савченко, которая сейчас находится в российском СИЗО, приняла решение возобновить голодовку.
REUTERS
Об этом говорится в письме Надежды Савченко, которое опубликовала на своей странице в соцсети переводчик и журналист Наталья Мавлевич.
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"С 16.03.2015 я снова голодаю, после 10-ти дней перерыва. И, на этот раз, до победного конца!!!", - подчеркнула в письме Надежда Савченко.
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