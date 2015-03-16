Завтра на восток Украины обрушатся метели и штормовой ветер

17 марта циклон над Черным морем и холодный воздух северного происхождения обусловят осадки в виде дождя и мокрого снега, а также местами метели, на юге, востоке и местами в центре Украины, преимущественно в Днепропетровской области. Ветер будет достигать в этих районах штормовых значений, сообщает Opogode.ua.

На остальной территории Украины ожидается сухая днем ​​солнечная погода.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 тепла до 4 мороза, днем ​​ожидается 0-8 градусов тепла. Только на Закарпатье - до 8-12 градусов выше нуля.

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4 тепла - 3 мороза, днем ​​1-8 тепла, на Закарпатье до 10-12 градусов тепла.

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В северных областях будет преобладать сухая ясная погода. Температура воздуха ночью 4 тепла - 4 мороза, днем ​​0-7 градусов тепла.

В центральной части - без осадков, только в Днепропетровской пройдут дожди, местами с мокрым снегом и порывистым ветром. Температура воздуха ночью 3 тепла - 3 мороза, днем ​​1-8 градусов тепла.

В восточных областях ожидаются дожди с мокрым снегом, местами метели. Температура воздуха ночью 3 тепла - 4 мороза, днем ​​0-7 градусов тепла.

В южной части - дожди с мокрым снегом, возможны метели, на морях - штормы. Температура воздуха ночью 4 тепла - 2 мороза, днем ​​0-6 градусов тепла.

В Киеве завтра ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 0-3 градуса мороза, днем ​​3-6 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на востоке, юге и местами в центральных областях порывы 15-24 м/с.