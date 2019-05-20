Во время инаугурации Зеленского нарушений порядка не зафиксировано

За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан.

Во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского нарушений порядка не зафиксировано.

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Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«Во время массовых мероприятий безопасность и публичный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей. Подразделения МВД работают в усиленном режиме. Ситуация контролируемая, нарушений правопорядка не зафиксировано», – сказал Яровой.

По данным МВД, за процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский принес присягу президента Украины. После этого он заявил, что распускает парламент восьмого созыва и предложил правительству уйти в отставку.