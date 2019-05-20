Первая леди Украины Елена Зеленская показала, как заботливо поправляет галстук супругу перед инаугурацией

Елена Зеленская завела Instagram и показала первые фото с инаугурации.

Первая леди Украины Елена Зеленская завела официальную страничку в Instagram, где в описании профиля коротко подписала: The newbie First Lady.

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Елена уже опубликовала в аккаунте несколько снимков и видео, на котором она заботливо поправляет галстук супругу.

В подписках у Елены пока четыре страницы: студия "Квартал 95", телевизионное шоу "Женский квартал", аккаунт команды Зеленского и самого президента Украины. А вот число фолловеров увеличивается с каждой минутой - уже около 20 тысяч.

Как сообщал УНИАН, Зеленский за 5 минут до инаугурации запостил селфи с женой.