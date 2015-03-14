В центре Донецка танк боевиков раздавил легковой автомобиль (видео)

В центре Донецка танк боевиков раздавил легковой автомобиль.

Об этом сообщает сайт города Донецка «62.ua».

«Сегодня утром на ул. Артема, в районе ТРЦ "Грин-плаза", промчались пять бронированных машин, одна из которых въехала в легковой автомобиль», - сообщает сайт со ссылкой на очевидцев.

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Ситуацию также обсуждают в соцсетях.

"Легковушка ихняя же, она перекрывала дорогу в какой-то поворот. На месте валяются ампулы противошоковые и кровь", - пишут жители Донецка. "Я сегодня видел, как везли на эвакуаторе раздавленную иномарку, примерно в 10:15", "на Артема мчались 5 танков или бтр/бмп (источник не разбирается) и один раздавил легковушку", - сообщают очевидцы.

По данным издания "ОстроВ", пострадавших в тяжелом состоянии увезла машина "скорой помощи".