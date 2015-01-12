В центре Донецка кавказские боевики требовали выдать им "ополченца" для казни (видео)
Кавказские боевики из группы "Дикого", которые воюют на стороне сепаратистов "ЛНВ", потребовали от главарей "ДНР" выдать им "ополченца", который убил чеченца.
Соответствующее видеообращение, записанное на площади Ленина в Донецке, появилось в Сети, передает ТСН.
Командир бандитов заявил, что его группа прибыла в Донецк из Краснодона после того, как им стало известно о том, что один из боевиков "ДНР" убил чеченца. Кавказские боевики заявили, что "ополченцу" вынесен смертный приговор и они намерены его выполнить.
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Если вожаки "ДНР" откажутся выдавать убийцу, то боевики "ЛНР" заявили, что их в Донецке поддержат 200 "братьев".
Свое видеообращение боевики завершили криками "Аллах Акбар!".
Командир кавказских боевиков закончил свое выступление словами: "Ничего вы не сделаете. Мы на земле вашей, как вы говорите, твари. А на самом деле мы на своей земле".