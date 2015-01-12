В центре Донецка кавказские боевики требовали выдать им "ополченца" для казни (видео)

Соответствующее видеообращение, записанное на площади Ленина в Донецке, появилось в Сети, передает ТСН.

Командир бандитов заявил, что его группа прибыла в Донецк из Краснодона после того, как им стало известно о том, что один из боевиков "ДНР" убил чеченца. Кавказские боевики заявили, что "ополченцу" вынесен смертный приговор и они намерены его выполнить.

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Если вожаки "ДНР" откажутся выдавать убийцу, то боевики "ЛНР" заявили, что их в Донецке поддержат 200 "братьев".

Свое видеообращение боевики завершили криками "Аллах Акбар!".

Командир кавказских боевиков закончил свое выступление словами: "Ничего вы не сделаете. Мы на земле вашей, как вы говорите, твари. А на самом деле мы на своей земле".