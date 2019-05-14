Умер бывший министр культуры Украины

Богуцкий пропагандировал необходимость проектов, связанных с украинской культурой и государственной поддержкой творческой молодежи.

Во вторник, 14 мая, на 67- м году жизни скончался министр культуры Украины (1999 — 2007 гг.) Юрий Богуцкий.

Об этом сообщили в Национальном союзе театральных деятелей Украины.

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«За 8 лет пребывания в должности министра Юрий Петрович приложил максимум усилий для развития меценатства в стране, был сторонником укрепления связей с негосударственными творческими объединениями, а также создания общественных экспертных советов. Пропагандировал необходимость проектов, связанных с украинской культурой и государственной поддержкой творческой молодежи. Светлая память человеку, который так много сделал для развития украинской культуры», - говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и коллегам в связи со смертью Юрия Богуцкого.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью встретил известие о смерти Юрия Петровича Богуцкого - человека незаурядного таланта и высокого чувства гражданского долга. Мы потеряли государственного деятеля, который много сделал для развития национальной культуры, поддержки деятелей культуры», - отметил Порошенко.

«Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю сердечные соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Петровича. Светлая память о прекрасном человеке, патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах», - подчеркнул он.

*** Богуцкий родился в 1952 году. Академик Национальной академии искусств Украины, заслуженный деятель искусств Украины, профессор, кандидат философских наук.

Занимал должности министра культуры и искусств (2001-2005), министра культуры и туризма (2006-2007), работал заместителем главы Секретариата президента Украины. С 31 марта 2010 года после выхода в отставку - советник президента Украины. Скончался сегодня, 14 мая 2019 года, после длительного пребывания в коме в результате перенесенной в начале весны операции.