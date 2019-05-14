Дело по обвинению Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд

Участники производства имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы.

После ознакомления сторон процесса с материалами дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП поступило в апелляционный суд.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, после ознакомления с материалами дела в производство апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

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Председательствующий по делу – судья Владимир Протасов.

Определением судьи открыто производство по апелляционным жалобам Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой. Участники производства имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы.

Другим постановлением председательствующего судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы в отношении Дронова оставлена без движения, поскольку она не отвечает требованиям ст. 420 Уголовного процессуального кодекса Украины. Перепелице предоставлен срок для устранения недостатков жалобы.

Как сообщал УНИАН, Елене Зайцевой и Геннадия Дронову назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Дронов и Зайцева обжаловали приговор.

Ужасная авария в Харькове произошла вечером 18 октября 2017 года на пешеходном переходе у выхода со станции метро "Площадь Конституции".

Из Центрального рынка ехал автомобиль Volkswagen. В это время по улице Сумской ехал автомобиль Lexus (за рулем была Елена Зайцева). На перекрестке возле "Пузатой хаты" автомобили врезались. Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате ДТП погибли шесть человек, еще шестеро были травмированы.