Кабмин ожидает в этом году рекордного урожая зерновых

Правительство Украины ожидает в 2008 году рекордные показатели сбора зерновых – около 40 млн. тонн, а возможно, и до 50 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенном заседании Кабинета министров Украины, посвященном 100 дням работы правительства, сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«У нас, по скромным оценкам, речь идет о 40 млн. тонн зерна, а по тайным оптимистическим оценкам министра АПК – до 50 млн. тонн зерна. Дай Бог, чтобы все происходило, как у нас идет сегодня (также хорошо – УНИАН)», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам ряда экспертов, урожай зерновых в Украине ожидается в этом году на уровне от 38 до 40 млн. тонн.