Судьи Смык и Вовк заявляют о давлении прокуратуры на Печерский райсуд и Окружной админсуд

Председатель Печерского райсуда Киева Светлана Смык и председатель Окружного административного суда столицы Павел Вовк заявляют о давлении на эти суды со стороны прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Смык и Вовк заявили на заседании Совета судей.

В частности Волк заявил, что прокуратура необоснованно открыла уголовные производства в отношении судей админсуда по статьям 364 (ч.1) (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (ч.1) (служебный подлог) Уголовного кодекса, а также прокуроры необоснованно обвиняют судей Окружного админсуда во внесении недостоверной информации в судебные решения.

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Кроме того, Вовк считает, что обыск, проведенный прокуратурой в помещении суда, изъятие личных компьютеров судей, является давление на судей.

Также он заявил, что никаких судебных решений судьи, находясь за границей, не выносили, как об этом говорит прокуратура.

В свою очередь Смык отметила, что судьи Печерского суда обратились в Совет судей с заявлением о давлении на этот суд со стороны прокуратуры. Она утверждает, что действия Генеральной прокуратуры делают невозможной нормальную работу суда.

Также она заявила, что необходимо созвать внеочередной Съезд судей, чтобы рассмотреть ситуацию с давлением ГПУ на суды.

Следователи прокуратуры Киева проводят обыск в Окружном админсуде - руководитель пресс-службы ведомства.